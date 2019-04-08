ليبيا: المعارك تحتدم ومطالبات بـ(هدنة) ودعوات عربية لـ(ضبط النفس)

19 قتيلا من قوات حفتر و11 من (الوفاق) ونزوح 2800 مدني

طرابلس ـ وكالات: تسعى قوات شرق ليبيا أمس الاثنين للوصول إلى وسط العاصمة طرابلس بعد أن تقدمت بسهولة عبر الصحراء ووصلت إلى مناطق حضرية تشكل مرحلة أصعب، بينما يزداد عدد القتلى وعمليات النزوح ويناشد الغرب من أجل هدنة والعودة إلى خطة السلام. وقالت قوات حفتر إن 19 من جنودها قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية مع إطباقه على الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. وقالت الأمم المتحدة إن 2800 شخص نزحوا بسبب الاشتباكات وقد يفر عدد أكبر وإن بعض المدنيين محاصرون. ونفذ الجيش الوطني الليبي ضربات جوية على جنوبي طرابلس فيما يسعى للتقدم صوب وسط المدينة من ناحية مطار مهجور. لكن جماعات مسلحة قادمة من مدينة مصراتة القريبة تصل دعما لحكومة طرابلس، التي يقودها رئيس الوزراء فائز السراج، للتصدي للجيش الوطني الليبي. وقالت حكومة السراج إن 11 شخصا قتلوا، دون أن تحدد في أي جانب. ويرأس السراج، (59 عاما) الذي ينحدر من عائلة ثرية، حكومة طرابلس منذ عام 2016 في إطار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وقاطعه حفتر. وسيطر الجيش الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة موازية مقرها بنغازي في الشرق، على جنوب ليبيا الغني بالنفط في وقت سابق من العام قبل زحفه المباغت والسريع نحو العاصمة الساحلية. وتقدمت قوات حفتر دون مقاومة في مناطق أغلبها ذات كثافة سكانية منخفضة، لكن انتزاع السيطرة على طرابلس يشكل تحديا أكبر بكثير. وألقى العنف بظلال من الشك على خطة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر من 14 حتى 16 أبريل للتخطيط لانتخابات باعتبارها سبيلا للخروج من الفوضى المستمرة منذ الإطاحة بالقذافي بدعم من الغرب قبل ثماني سنوات. وانضم الاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في الدعوة إلى هدنة ووقف تقدم قوات حفتر والعودة إلى المفاوضات السياسية. يقول الجيش الوطني الليبي إن لديه 85 ألف رجل، لكن من بينهم جنود يتلقون رواتبهم من الحكومة المركزية في طرابلس يأمل في ضمهم تحت لوائه. وقالت مصادر في الجيش الوطني الليبي إن القوات الخاصة التابعة له والمعروفة باسم قوات الصاعقة تضم نحو 3500 جندي بينما يتولى أبناء حفتر قيادة قوات جيدة التجهيز. ومنذ أن أطاحت الفصائل المدعومة من حلف شمال الأطلسي بالقذافي، أصبحت ليبيا نقطة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يسافرون عبر الصحراء على أمل الوصول إلى أوروبا عبر البحر. من جهتها أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الاثنين مواصلة عملها في العاصمة الليبية طرابلس . وقالت البعثة ، في بيان على موقعها على “فيسبوك” اليوم ، إن الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة التقى أمس برئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز سراج في مكتبه في طرابلس. وحسب البعثة، ناقش سلام مع السراج سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة والبعثة ، التي ما زالت تواصل عملها من طرابلس ، خلال هذه المرحلة الصعبة والحرجة. بدورها دعت ماريا ريبيرو منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا أمس الاثنين القوى المتناحرة إلى تطبيق هدنة مؤقتة لإتاحة الفرصة لإجلاء المدنيين والجرحى من مناطق الصراع حول طرابلس. وقال تقرير آخر للأمم المتحدة إن المنظمة دعت إلى هدنة لمدة ساعتين أمس الأحد من الرابعة حتى السادسة مساء في مناطق وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية، لكن لم يتم الالتزام بالهدنة ولم يتسن تنفيذ عمليات الإجلاء. قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تويتر أمس الاثنين إنها ما زالت تواصل عملها من طرابلس على الرغم من احتدام الاشتباكات جنوبي العاصمة. وأضافت أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة التقى بفائز السراج رئيس وزراء حكومة طرابلس في مكتبه في العاصمة وناقش معه سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة وبعثتها “التي ما زالت تواصل عملها من طرابلس خلال هذه المرحلة الصعبة والحرجة”. كما دعت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إلى هدنة إنسانية في ليبيا والعودة إلى المفاوضات في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا مواجهات بين فصائل متناحرة. وقالت موجيريني، التي ترأس اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن رسالة أوروبا يحب أن تكون من أجل “تطبيق كامل لهدنة إنسانية… وتفادي أي عمل عسكري وتصعيد آخر والعودة إلى المسار السياسي”. وأضافت موجيريني، التي تحدثت أيضا إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أمس الاثنين، أن وزراء الاتحاد الأوروبي كان لهم موقف موحد وهو تكرار دعوة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لوقف زحفه نحو طرابلس. ودعت الولايات المتحدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في ليبيا مع زحف قوات شرق ليبيا(الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إلى العاصمة طرابلس. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن واشنطن “تشعر بقلق عميق من القتال قرب طرابلس” وتحث على إجراء محادثات لوقف القتال. وأضاف بومبيو “لقد أوضحنا اعتراضنا على الهجوم العسكري الذي تشنه قوات خليفة حفتر ونحث على الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضد العاصمة الليبية”. من جهة اخرى دعا الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الاثنين كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان، بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلي حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية. جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة أمس عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي . وقال المتحدث ، في بيان صحفي ، إن الطرفين بحثا آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة التي تمر بها ليبيا عبر إتمام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا. وأضاف أن أبو الغيط جدد خلال المقابلة التزام جامعة الدول العربية الكامل بمرافقة الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه أن يفضي إلي تسوية متكاملة للأزمة الليبية، ويفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة واتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وطبقا للمتحدث، دعا أبو الغيط إلي تشجيع كافة الأطراف الليبية على ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا، وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان، بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلي حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية. وأشار المتحدث إلى أن عقيلة صالح عرض من جانبه لمجمل التطورات الأخيرة ورؤيته بشأنها، وجدد تقديره العالي لحرص الأمين العام على الوقوف بجانب الدولة الليبية وشعبها، وعلى الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. بدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أن بلاده تستخدم كل الإمكانيات المتاحة لحث جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء. ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” عن بيسكوف قوله للصحفيين، في إجابة عن سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين روسيا والمشير خليفة حفتر، واستعداد موسكو للوساطة من أجل التسوية في ليبيا: “يستخدم الجانب الروسي كل الإمكانيات المتاحة له لحث جميع الأطراف على التخلي عن أي أعمال قد تثير معارك دامية وتؤدي إلى مقتل المدنيين”.