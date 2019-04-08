سوريا: العثور على مخبأ أسلحة لداعش في مخيم اليرموك

في السياسة 9 أبريل,2019 نسخة للطباعة

عودة دفعات جديدة من اللاجئين إلى قراهم

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

عثرت الشرطة العسكرية الروسية على مخبأ سري لتخزين الأسلحة استخدمه مسلحو تنظيم “داعش” أثناء سيطرتهم على مناطق من مخيم اليرموك الواقع بضواحي العاصمة السورية دمشق.وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية الروسية للصحفيين: “قدم ساكن محلي أثناء دوريتنا في أنقاض مخيم اليرموك معلومات حول وجود أسلحة وذخائر تركها مسلحو “داعش” في نفق تحت منزل. وجرى تفتيش هذا النفق بالتعاون مع هيئة الأمن السورية.وتم العثور فيه على الذخائر وتسليمها للمهندسين العسكريين السوريين لإزالتها”.وأفاد المصدر أيضا بأن المهندسين العسكريين السوريين قاموا بتفجير هذه الذخائر في النفق نفسه بعد تفتيش المنطقة المحيطة به والمساكن القريبة للتأكد من عدم وجود مدنيين فيها.وأضاف أن من بين هذه الذخائر قذائف يدوية الصنع وألغاما أرضية، بالإضافة إلى قاذفة صواريخ صنعها المسلحون من الصفائح المعدنية والأنابيب. وتشمل شبكة الأنفاق التي قام بحفرها المسلحون، كل المدينة، فيما قررت السلطات السورية إزالتها.وتجري هذه العملية في الأحياء السكنية باستخدام المعدات، وفي الأحياء غير المأهولة والمدمرة عن طريق تفجيرها.من جهة اخرى ردت وحدات من الجيش العربي السوري على خرق المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد برميات مركزة طالت أوكارها وتحصيناتها في محيط بلدة كفرزيتا وقرية الصياد بريف حماة الشمالي. ففي أقصى الريف الشمالي لحماة ذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية طالت تحصينات المجموعات الإرهابية ومقراتهم عند أطراف بلدة كفرزيتا وقرية الصياد أدت إلى تدمير أوكار ومنصات مدافع هاون للإرهابيين. وقضت وحدات من الجيش أمس على أكثر من 8 إرهابيين ودمرت لهم آلية ونقاطاً محصنة في محيط معرت حرمة وحرش عابدين والقصابية والهبيط وكفروما ومدينة كفرنبل وبلدة اللطامنة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وذلك رداً على خرقهم المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد.في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين بفعل الإرهاب عادت أمس دفعات جديدة منهم عبر مراكز جديدة يابوس والدبوسية وجوسية بريفي دمشق وحمص قادمين من لبنان إلى مناطقهم التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.وذكر مراسل سانا من مركز جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق أن عشرات المهجرين وصلوا أمس إلى الخليج 365 قادمين من لبنان معظمهم من الأطفال والنساء عبر حافلات وسيارات نقل محملة بأمتعتهم حيث قامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ليصار إلى إيصالهم إلى مناطقهم. وفي حمص بين مراسل سانا أن دفعات من المهجرين تقلهم عدة حافلات عادت أمس بعد سنوات من التهجير نتيجة الاعتداءات الإرهابية وذلك عبر مركزي جوسية والدبوسية الحدوديين وتم نقل العائدين إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش بعد اتخاذ جميع الترتيبات من قبل القائمين على المعبر وتقديم التسهيلات لهم.وعبر عدد من المهجرين العائدين إلى الخليج 365 في تصريحات للمراسلين عن توقهم الكبير لوطنهم ومجتمعهم وأرضهم التي اشتاقت لمعاولهم وحاراتهم الشعبية وأسواق البلد ومناطقه الجميلة في حين أكد عدد من الشبان أنهم عادوا للالتحاق بصفوف الجيش والدفاع عن الخليج 365 لأن من لا وطن عزيزاً له لا كرامة إنسانية ولا مستقبل لديه. وعادت في ال 28 من فبراير الماضي دفعات جديدة من المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي فروا منها في أوقات سابقة هرباً من جرائم الإرهابيين عبر مركزي الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين. وفي إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الدولة لإعادة جميع المهجرين إلى أرض الخليج 365 تستمر عمليات إعادة المهجرين عبر مراكز جديدة يابوس والدبوسية وجوسية ونصيب وممر جليغم بريف حمص الشرقي الذي شهد عودة عشرات العائلات من المهجرين الذين كانت تحتجزهم قوات الاحتلال الأميركية ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية في مخيم الركبان إلى مراكز الإقامة المؤقتة في حمص ومن ثم إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.