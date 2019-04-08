دولة الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة وتسرق المزيد من الأراضي

في السياسة 9 أبريل,2019 نسخة للطباعة

فرضت إغلاقا على كافة الأراضي الفلسطينية استعدادا للانتخابات

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 24 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل ورام الله والبيرة وطولكرم وقلقيلية واريحا والبلدة القديمة في القدس المحتلة واعتقلت 24 فلسطينيا. كما أصيب شاب فلسطيني بجروح جراء دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة وفا أن مستوطنا دهس شابا فلسطينيا في أحد شوارع مدينة القدس المحتلة ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس. في سياق متصل أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق. إلى ذلك أصيب شابان فلسطينيان بجروح جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما خلال محاولتهم اقتحام قرية جيبيا شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. وذكرت وكالة معا الفلسطينية إن عددا من المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولوا اقتحام القرية لكن أهاليها تصدوا لهم ما أسفر عن إصابة اثنين من الفلسطينيين.

في الخليل أصيب عدد من الطلاب الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة النهضة الأساسية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المدرسة ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها. وفي غزة جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال القطاع المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة. وذكرت وكالة معا أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال القطاع دون وقوع إصابات. وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع. كما توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الفلسطينيين شمال قطاع غزة المحاصر. وذكرت وكالة معا أن ست آليات للاحتلال توغلت شمال بيت لاهيا وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة. وتتوغل قوات الاحتلال يومياً في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ سنوات. إلى ذلك جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى حماية قوات الاحتلال. وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه. كما استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس على 406 دونمات من أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا إن سلطات الاحتلال استولت على 406 دونمات من أراضي الفلسطينيين في قرى بورين وحوارة وبيتا وعورتا ويتما والساوية وياسوف جنوب نابلس بذريعة شق طريق التفافي للمستوطنين. وفى إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وكانت استولت منذ أيام على 550 دونماً من أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه. وأعلن جيش الاحلاتل الإسرائيلي عزمه فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وقطاع غزة استعدادا لانتخابات الكنيست المقررة اليوم الثلاثاء. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، عبر حسابه على موقع “تويتر” :”سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم انتخابات الكنيست”. وسيتم الإغلاق من منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء وحتى منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء، وفقًا لتقييم الوضع وساعات فتح المعابر وأضاف المتحدث أنه “خلال فترة الإغلاق، سيتم السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية وفقا لموافقة منسق نشاطات الحكومة في المناطق”.