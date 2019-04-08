الان تتابع اجتماع طارئ لحزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات ترأس الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، اجتماعا طارئا للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني. Advertisements وقالت الحكومة السودانية، إن الرئيس عمر البشير يلتقي ممثلي لجنة الحوار الليلة للاتفاق على أجندته وجدوله الزمني وقال البشير، خلال الاجتماع، إن الحوار هو السبيل الأوحد لحل مشكلات السودان في وجه الذين يريدون اختطاف الوطن ويتآمرون مع الأجنبي لتغيير الأوضاع فيه.

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