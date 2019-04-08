الان تتابع الرئيس المصري يبحث مع ترمب قضايا هامة في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في مستهل زيارة رسمية تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن زيارة الرئيس للعاصمة الأميركية، تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس دونالد ترمب، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية لهما ولشعبيهما. وأضاف أن الرئيسين سيواصلان سلسلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

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