مقتل 3 جنود في الجيش الأمريكي في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد مسؤولون أمريكيون، مساء اليوم الاثنين، مقتل 3 جنود في الجيش الأمريكي جراء انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان.

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وأوضحت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، أن القوات الأمريكية أكدت مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية ومتعاقد أمريكي آخر جراء انفجار عبوة وضعت على جانب الطريق قرب قاعدة جوية بأفغانستان.

من جهتها أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وتستهدف حركة طالبان القوات الأمريكية وقوات الجيش الأفغاني بشكل كبير مؤخرا رغم استمرار مباحثات السلام بين الحركة والحكومة والولايات المتحدة.