شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى بهجوم لطالبان على القوات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول) أعلن حلف شمال الأطلسي أن ثلاثة جنود أمريكيين ومتعاقداً يعمل مع الجيش الأمريكي قتلوا، بانفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة باغرام الجوية، اليوم (الاثنين). أعلن حلف شمال الأطلسي أن ثلاثة جنود أمريكيين ومتعاقداً يعمل مع الجيش الأمريكي قتلوا، بانفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة باغرام الجوية، اليوم (الاثنين). وقد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن ذلك.



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