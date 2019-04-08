شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني: بيان الـ 19 دولة يمثل رسالة دعم واضحة للحكومة اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن البيان الصادر عن سفراء دول الدول الـ 19 الراعية للعملية السياسية في اليمن، يمثل رسالة واضحة من المجتمع الدولي واعترافًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة اليمنية في مجال تحسين الأوضاع الاقتصادية، وإعادة تطبيع الأوضاع في جميع المجالات بمختلف المحافظات اليمنية.

وقال الوزير اليماني في تصريح اليوم (الاثنين) لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «إن هذه المواقف جاءت تقديراً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بأهمية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب اليمني، في كل المحافظات اليمنية، بما فيها تلك التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين».