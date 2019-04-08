الجيش الليبي: إحباط مخطط تركي لنقل الإرهابيين وبلحاج باع أرشيف المخابرات لقطر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طرابلس)
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن المعارك التي يخوضها الجيش ضد المليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس جاءت لتخليص المدنيين من شر الجماعات العسكرية والإرهابية، مشيراً إلى أن الحرب استهدفت بالأساس تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا.
وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي، اليوم (الاثنين)، أن تنظيمات إرهابية كتنظيم الإخوان وتنظيم أنصار الشريعة تحالفا ضد الجيش لمنعه من دخول العاصمة، وأن مطار معتيقة الذي تم قصفه اليوم، كان يستخدم في أنشطة إرهابية، مشيراً إلى أن عملية القصف هدفت إلى إحباط مخطط لنقل إرهابيين من تركيا إلى طرابلس.
مؤكداً وجود أدلة تثبت تورط الإرهابي عبد الحكيم بلحاج في بيع أرشيف المخابرات الليبية إلى قطر.
وطالب المسماري مجلس الأمن بضرورة إرسال مندوبين عنه للوقوف على حقيقة ما يحدث داخل العاصمة.
وأختتم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، قائلاً إن مطار طرابلس الدولي لايزال تحت السيطرة، وبأن معركة «طوفان الكرامة» التي أطلقها الجيش تسير وقف الخطة الموضوعة.
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