بعد تصنيف ترامب له بـ"الإرهابي".. 20 معلومة عن الحرس الثوري الإيراني

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، وضع الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، وتصنيفه كجماعة إرهابية.

وقال ترامب، إن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره أداة للدولة الإيرانية، وسنواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران وسنزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية".

وترصد "الوطن" بعض المعلومات حول الحرس الثوري الإيراني.

"الحرس الثوري":

- أحد أفرع القوات المسلحة الإيرانية بعد إعادة تأسيسها عقب ثورة أبريل 1979.

- تأسيس بأمر من مرشد إيران الراحل وقائد ثورة إيران روح الله الخميني.

- يقوده اللواء محمد علي جعفري منذ عام 2007.

- يضم نحو 125 ألف عسكري في مختلف فروع قواته.

- لا يدخل في هذا العدد القوات الأخرى الموالية له والمتطوعين.

- يمتلك قوات برية وجوفضائية وقوات بحرية.

- مهمته حفظ "النظام الإسلامي" داخليا وخارجيا والتصدي لمحاولات الانقلاب.

- أسس لخلق نوع من التوزان في القوى مع الجيش النظامي.

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- تداخلت مع الوقت مهامه مع مهام الجيش النظامي في حفظ النظام العام والحدود.

- يعتمد على الميليشيات أي القوات العسكرية غير النظامية.

- يسيطر على قوات "الباسيج" وهي وحدة من المتطوعين.

-"الباسيج" تسمى بقوات التعبئة الشعبية مهمتها مواجهة الأنشطة المناهضة لنظام الولي الفقيه.

- فيلق القدس هو أبرز القوات التابعة له ويقودها قاسم سليماني.

- فيلق القدس ينظر له باعتباره وحدة خاصة ومهمتها تكون خارج البلاد.

-عمل على تقديم الدعم بالسلاح والتدريب للفصائل الشيعية في العراق ولبنان وسوريا واليمن.

- متهم بالتدخل في شؤون الدول العربية ودعم بعض الميليشيات.

- يعتقد أن الحرس الثوري يسيطر على ثلث الاقتصاد الإيراني.

- يعتقد أن لديه عناصر بالسفارات الإيرانية حول العالم

- تقوم ههذ العناصر بالمهام الاستخباراتية والدعم لحلفاء إيران.

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