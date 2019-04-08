شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..خالد أبو بكر يكشف كواليس وصول الرئيس السيسى لواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد أبو بكر، كواليس زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء نظيره الأمريكى دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من الجالية المصرية كان فى انتظار وصول الرئيس إلى مقر إقامته.

وقال "أبو بكر" عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، من أمام البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، إن الرئيس السيسى وصل منذ قليل، وسيقيم فى مقررئيسى رسمى تابع للحكومة الأمريكية، مضيفًا: " مهام كثيرة مطلوبة من الرئيس السيسى وهى مهام مصرية وعربية".

وأوضح أبو بكر ، أن الصحف الأمريكية ليس جميعها فى صف مصر، ولكنها تتحدث عن علاقة خاصة تربط الرئيسين ترامب والسيسى، وعن تفاهم سياسى مصرى أمريكى، مضيفًا أن القمة المرتقبة بين الرئيسين السيسى وترامب ، ستشهد تناول العديد من القضايا العامة وأبرزها ملف الجولان.