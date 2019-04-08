شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الوراق تنظيم مؤتمرا جماهيريا لدعوة المواطنين للمشاركة التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن الوراق وأوسيم ، عن تنظيم مؤتمر جماهيرى حاشد ، لدعوة المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.

وقالت عضو مجلس النواب ، فى بيان لها، إنها ستعقد المؤتمر الجماهيرى يوم الخميس المقبل بالوراق، لتوعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بجانب أن المؤتمر سيتضمن تكريم الأمهات المثاليات وبعض القيادات التنفيذية.

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وكانت النائبة هيام حلاوة، وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن قراراته التى تنتصر للمرأة المصرية، قائلة: "شهادة للتاريخ المصرى بأن أزهى عصور المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".