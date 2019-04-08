لم تسجل أي من كاميرات المراقبة التابعة للفندق حادثة السرقة

الوطن

أعادت الشرطة الفرنسية خاتما مسروقا يعود إلى وريث امبراطور فرنسا نابليون بونابرت، تقدر قيمته بحوالي مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، إلى الأمير جان كريستوف نابليون، وريث نابليون بونابرت وخليفته المفترض على عرش فرنسا.

يحتوي الخاتم، الذي قدمه جان كريستوف لخطيبته الكونتيسة أولمبيا فون آركو زينبيرج، على ماسة وزنها 40 قيراطا، مأخوذة من تاج الامبراطورة يوجيني، آخر إمبراطورة على فرنسا.

وكان الخاتم سرق من حقيبة الكونتيسة، التي كانت متروكة في سيارتهما المرسيدس غير المغلقة بإحكام خارج أحد فنادق باريس، مساء الإثنين الماضي،...