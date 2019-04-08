اللقيس: سأزور دمشق غدا وسأبحث الاستيراد والتصدير بين سوريا ولبنان

لفت وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ إلى "أنني سأزور دمشق يوم غد الثلاثاء وألتقي رئيس ​الحكومة​ ووزيري الزراعة و​الاقتصاد​ وسأبحث الاستيراد والتصدير بين ​سوريا​ و​لبنان​ والروزنامة الزراعية".

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