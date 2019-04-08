شدياق: همّنا الأول تأمين الكهرباء بدون وعودٍ فارغة وبطولات دونكيشوتيّة

ردت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ دون ان تسميه، قائلة: "نصيحة اخوية،اتفقنا الّا يتبجّح أحدنا بتسجيل نقاط على الآخر، حافظوا على الايجابية التي اعتمدناها ومن ينتقد سواه ليتذكر كيف أمضى الوقت يجادل مع فريقه داخل الجلسة وطواحين الهواء لها اخصائيوها ولسنا منهم ونحن نتكلم نعمل، همّنا الأول تأمين ​الكهرباء​ بدون وعودٍ فارغة وبطولاتٍ دونكيشوتيّة".

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