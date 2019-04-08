أكد وزير المهجرين غسان عطالله "أنني قلت إن بعض المسيحيين لديهم حالة خوف في عين زحلتا وهي حالة موجودة أخبرني بها البعض"، مشيراً إلى أنه "لو تمت المصالحة بشكل صحيح لما وصلنا إلى الحالة المتواجدة في الجبل".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أنني سأبقى أنقل صوت الناس وحالتهم الحقيقية وهناك قلة من الناس لديهم مخاوف يجب أن أعالجها".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: لو تمت المصالحة بشكل صحيح لما وصلنا إلى الحالة المتواجدة في الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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