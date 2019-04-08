عطالله: لو تمت المصالحة بشكل صحيح لما وصلنا إلى الحالة المتواجدة في الجبل

أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ "أنني قلت إن بعض المسيحيين لديهم حالة خوف في ​عين زحلتا​ وهي حالة موجودة أخبرني بها البعض"، مشيراً إلى أنه "لو تمت المصالحة بشكل صحيح لما وصلنا إلى الحالة المتواجدة في الجبل".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أنني سأبقى أنقل صوت الناس وحالتهم الحقيقية وهناك قلة من الناس لديهم مخاوف يجب أن أعالجها".