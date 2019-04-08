النشرة: جريح في حادثي اطلاق نار بمنطقة التعمير وحي حطين في عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن اطلاق نار في حي حطين بمخيم عين الحلوة ناتج عن اشكال فردي دون ان يفد عن وقوع اصابات.
كما افاد عن تطور اشكال بين افراد من عائلتين في محلة خط السكة في منطقة تعمير عين الحلوة الى اقدام احدهم على اطلاق النار من بندقية صيد ما ادى الى اصابة (خ. ع.) بجروح.
وعلى الفور حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد وعملوا على نقل الجريح الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة. وحضرت الى المكان قوة من مخابرات الجيش وعناصر من قوى الأمن الداخلي وعملت على ملاحقة مطلق النار.
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