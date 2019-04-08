رئيس اتحاد بلديات غرب بعلبك: ايرادات بعض البلديات ضئيلة لان الدولة لم ترفعها

كشف رئيس اتحاد بلديات غرب ​بعلبك​ ابراهيم نصار أن "البلديات مشاركة في حل ازمة ​النازحين​ ولكن ايرادات بعضها ضئيلة من الـ2011 حتى اليوم لان الدولة لم ترفع عائدات البلديات"، مشيراً إلى أن "ليس كل الجمعيات لديها تواصل في ما بينها للتنسيق لذلك بعض النازحين يحصلون على المساعدات من اكثر من جمعية".

وفي حديث تلفزيوني، لفت نصار إلى ان "وزارة الداخلية هي اليوم مرجع البلديات، وبعض البلديات تقوم بإقفال بعض المؤسسات التي تتضرر من هذه المحال التجارية"، مشيراً إلى أن "في بعض المهن هناك اكثر من 70 في المئة من المزاحمة غير الشرعية".