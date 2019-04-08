فنيانوس: لن أقوم بأخذ قرارات إلا لمصلحة المواطن

أكد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أنه "لا يوجد نية لدي من إبعاد مجموعة على حساب أخرى من الدخول إلى المطار ونيتي هي السماح للجميع بالدخول".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "بات مطلوبا مني تحديد حجم كل شركة من شركات التاكسي وبابي مفتوح للجميع من أجل النقاش"، مشدداً على "أنني لن أقوم بأخذ قرارات إلا لمصلحة المواطن".
وأوضح أنه "تم النقاش مع نقابات النقل العمومي ومع شركات التاكسي لتنسيق قضية الدخول إلى المطار".
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