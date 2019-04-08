نشاط اجتماعي للجنة دعم السلم الأهلي الشياح بعنوان "اللقمة بتجمعنا"

نظمت لجنة دعم السلم الأهلي الشياح نشاطا اجتماعيا بعنوان "اللقمة بتجمعنا" تخلله سوق للاكل والعاب ترفيهية للاطفال، في حضور رئيس ​بلدية الشياح​ ​ادمون غاريوس​ واعضاء من المجلس البلدي وممثلين من برنامج ​الأمم المتحدة​ وفاعليات منطقة الشياح، وذلك ضمن مشروع آليات الاستقرار الاجتماعي الذي ينفذه ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ ووزارة الشوؤن الاجتماعية بالشراكة مع بلدية الشياح، وبالتعاون مع جمعية دوائر وبهدف تعزيز السلم الأهلي. بدوره، عبر رئيس بلدية الشياح عن "أهمية التلاقي لكسر حواجز الخوف وأهمية تطبيق الحقوق والواجبات والاحترام والرابط حب الوطن".

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