سرحان: عملية تنظيف الجسم القضائي لن تتوقف

أكد وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​، خلال حديث صحفي، أن "عملية تنظيف الجسم القضائي لن تتوقف ونترك ​القضاء​ يقوم بواجباته وعملية التحقيق مستمرة".

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