خليل: إقرار خطة الكهرباء بهذا الشكل يعتبر انتصارا للمنطق الذي نادينا به باعتماد الأصول في التلزيم

اعتبر وزير المال ​علي حسن خليل​ إن إقرار ​خطة الكهرباء​ بهذا الشكل يعتبر إنجازاً للحكومة وكل مكوناتها، وانتصاراً للمنطق الذي نادينا به باعتماد الأصول في التلزيم عبر إدارة المناقصات. ولفت خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان الأهم هو حسن التنفيذ للوصول بسرعة الى تخفيف العجز هذه السنة وإنهائه وفق الجدول المقرر.

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