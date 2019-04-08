رئيس مطار بيروت: بحاجة إلى مناقشة بعض النقاط بشأن دخول التاكسي للمطار

أكد رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​ أنه "طالما أن التاكسي ليس مدرجاً على لوائح المطار ولعدم إجبار المسافر على الركوب بتاكسي المطار فقط فقد فتحنا المجال للشركات ونزولا عند رغبة النقابات فقد سمحنا للجميع بالدخول إلى المطار".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا بحاجة إلى مناقشة بعض النقاط بشأن دخول التاكسي إلى المطار للنظر إلى ما يجب أن يتم تعديله في قرار ​وزارة الأشغال​".