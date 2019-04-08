آلان عون: التساهل مع موضوع النازحين اوصلنا لمرحلة لم تمكننا من مواجهة الازمة

علق عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ على اقرار ​مجلس الوزراء​ خطة ​الكهرباء​ مع بعض التعديلات، قائلا: "خطومة مهمة واول اشارة ايجابية للحكومة الجددة على أمل أن تستكمل في ​الموازنة​ هذا الشهر"، مشيراً إلى أن "جوهر الخطة الحالية هو نفس ​خطة الكهرباء​ التي عرضت في العام 2010 والمشكلة ليست بالخطة بل في التنفيذ".

وفي حديث تلفزيوني، لفت عون إلى أن "المواطن لديه 24/24 اليوم بسبب ​المولدات​ ولكن الاهم اليوم وقف نزيف المليارات التي صرفت على الكهرباء"، مشيراً إلى أن "كل الوزارات لديها الحق بإجراء مناقصة ونحن بحاجة لقانون تحديث المناقصات واخضاع الادارات لقانون المناقصات لكي نبتعد عن الاتهامات والشكوك".

وعن موضوع النازحين، أكد عون أنه "لا علاقة بين أزمة ​النازحين السوريين​ وتواجد "​حزب الله​" في ​سوريا​ وهذا الموضوع بدأ قبل ذهاب الحزب إلى سوريا ولم يجر الاتفاق في لبنان على موضوع النازحين نتيجة الانقسام الاقليمي تجاه الازمة التي قسمت اللبنانيين بال​سياسة​ ولكن التعامل مع تدفق النازحين السوريين والرأي السياسي بسوريا والعلاقة معها شيء آخر"، معتبراً أن "التساهل مع موضوع النازحين اوصلنا الى حالة كبيرة ومعقدة من دون ان نستطيع مواجهتها".

وأشار إلى "انني أتمنى ان تكون القصص سهلة مثلما يحكى، ولكن الموضوع ليس بهذه السهولة، وما يهم ​المجتمع الدولي​ اليوم ابعاد السوريين عن الغرب"، لافتاً إلى أن "الغرب يشتري راحته من خلال الدفع للاجئين"، مضيفاً: "بعد انتهاء الاعمال العسكرية في سوريا، من الطبيعي ان نقول للمجتمع المدني ان يصب استثماره في سوريا لاعادة اعمارها".