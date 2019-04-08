النشرة: موقف الرئيس عون خلال جلسة الحكومة اعاد تصحيح مسار النقاش واقرار خطة الكهرباء

كشف مصدر وزاري لـ"النشرة" أنه خلال ​النقاش​ الذي دار في جلسة ​مجلس الوزراء​ حول خطة ​الكهرباء​ والذي كاد ان يدخل في جدال، تدخل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ داعيا الى التركيز على ضرورة اقرار الخطة "وكل من سيعرقل تنفيذها بعد كل هذه السنوات ستلحق به لعنة اللبنانيين الذين اكتووا من العراقيل التي وضعت في طريق خطط الكهرباء من سنوات".

ولفت الرئيس عون الى ان "مجلس الوزراء مدعو الى تحمل مسؤولياته امام الشعب واذا لم يكن بوزرائه الثلاثين غير قادر على اتخاذ القرارات الانقاذية فمن هو القادر اذن واي دور يبقى له".

واشار المصدر الوزاري إلى أن موقف الرئيس عون اعاد تصحيح مسار النقاش بحيث تم اقرار الخطة.