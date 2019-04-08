رئيس البرلمان الإيراني يشيد بدور الأردن في القدس

أعرب رئيس ​البرلمان الإيراني​ ​علي لاريجاني​ خلال لقاء رئيس ​مجلس النواب الأردني​ ​عاطف الطراونة​ عن تقديره للموقف الأردني تجاه ​القدس​، مشيراً إلى أن "الخلافات بين الأقطار الإسلامية تستثمرها دولة الاحتلال ومعها تتراجع أولوية ​القضية الفلسطينية​". ورحب لاريجاني بـ"مقترح الطراونة الذي تقدم به عقب توليه رئاسة ​الاتحاد البرلماني العربي​، بشأن عقد اجتماع لرؤساء برلمانات دول جوار العراق في ​بغداد​".

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