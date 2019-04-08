عراقجي: تصنيف طهران القوات الأميركية بغرب أسيا مجموعة ارهابية عواقبه وخيمة

لفت مساعد وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ إلى أن "تصنيف ​طهران​ ​القوات الأميركية​ بغرب أسيا مجموعة ارهابية عواقبه وخيمة"، مشيراً إلى أنه "من الآن وصاعداً سنعتبر القوات الأميركية في المنطقة جماعة إرهابية والقواعد الأميركية قواعد للإرهابيين".

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