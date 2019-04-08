المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: أهدافنا من عملية طرابلس وطنية بحتة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​أحمد المسماري​ أن "قواتنا المسلحة سيطرت على مواقع عديدة في وادي الربيع وعلى معسكر اليرموك جنوبي ​مدينة طرابلس​"، مشيراً إلى أن "مطار طرابلس الدولي تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي"، لافتاً إلى أن "معركة طرابلس تسير وفق الخطة الموضوعة".

ولفت إلى أن "قواتنا الجوية ترصد أي طائرات معادية في الأجواء"، مشيراً إلى أن "​الجيش الليبي​ يقترب من أول الأحياء السكنية في طرابلس"، مضيفاً: "مطار معيتيقة تحت سيطرة المليشيات"، مفيداً بان "الميليشيات لديها ​طائرة​ في مطار معيتيقة تحاول نقلها إلى ​مصراتة​".

وأشار إلى أن "ضرباتنا على مطار معيتيقة لا تستهدف وقف ​الطيران المدني​ هناك بل استهدفنا طائرتين بعملية دقيقة"، لافتاً إلى أن "هنالك عمليات كبيرة لتهريب الأموال من مطار معيتيقة باتجاه ​تركيا​"، مؤكداً أن "أهدافنا من عملية طرابلس وطنية بحتة".