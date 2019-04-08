سانا: الجيش السوري يقضي على مجموعات مسلحة بريفي حماة وإدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري قضت على مجموعات مسلحة من "جبهة النصرة" و"كتائب العزة" في كفرزيتا و شورين واللطامنة بريف حماة الشمالي.
وأوضحت أن "وحدات من الجيش السوري قضت بعمليات نوعية على عدد من متزعمي "الحزب التركستاني" من بينهم أنس العمر وآدم العمر ومصطفى داوود وخالد العبدالله وعبد الرحمن أبو أحمد في جسر الشغور بريف إدلب".
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