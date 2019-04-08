سانا: الجيش السوري يقضي على مجموعات مسلحة بريفي حماة وإدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدات من ​الجيش السوري​ قضت على مجموعات مسلحة من "​جبهة النصرة​" و"كتائب العزة" في كفرزيتا و شورين واللطامنة ب​ريف حماة​ الشمالي.

وأوضحت أن "وحدات من الجيش السوري قضت بعمليات نوعية على عدد من متزعمي "الحزب التركستاني" من بينهم أنس العمر وآدم العمر ومصطفى داوود وخالد العبدالله وعبد الرحمن أبو أحمد في ​جسر الشغور​ ب​ريف إدلب​".