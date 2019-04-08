كتائب "حزب الله" العراق: على الحكومة محاسبة السعودية على جرائمها بحق شعبنا

اعتبرت كتائب "حزب الله" العراق أن "التواجد الأميركي يحتاج موقفا حازما من الجهات المعنية يجبرها على مغادر العراق"، مشيرةً إلى أنه "على الحكومة العراقية رفض التعامل مع الكيان السعودي المجرم حليف أميركا والصهاينة".
وفي بيان لها، اعتبرت الكتائب أنه "على الحكومة العراقية محاسبة السعودية على جرائمها بحق الشعب العراقي لا مكافأتها".
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