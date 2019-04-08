كتائب "حزب الله" العراق: على الحكومة محاسبة السعودية على جرائمها بحق شعبنا

اعتبرت كتائب "حزب الله" ​العراق​ أن "التواجد الأميركي يحتاج موقفا حازما من الجهات المعنية يجبرها على مغادر العراق"، مشيرةً إلى أنه "على ​الحكومة العراقية​ رفض التعامل مع الكيان السعودي المجرم حليف ​أميركا​ والصهاينة".

وفي بيان لها، اعتبرت ​الكتائب​ أنه "على الحكومة العراقية محاسبة ​السعودية​ على جرائمها بحق الشعب العراقي لا مكافأتها".