البشير: السودانيون سيعبرون الأزمة الحالية في البلاد أكثر قوة وتماسكا

دعا الرئيس السوداني ​عمر البشير​ في اجتماع طارئ ل​حزب المؤتمر​ الوطني الحاكم إلى "اتخاذ تدابير تحقق الطمأنينة والاستقرار"، مؤكداً أن "السودانيين سيعبرون الأزمة الحالية في البلاد أكثر قوة وتماسكا". وكانت قد نقلت وسائل إعلام خبرا نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن البشير دخل في اجتماع طارئ مع ​قيادة الجيش​ لدراسة الأوضاع الراهنة والتقرير بشأنها، امتدادا لاجتماع عقده سابقا مع الجهات نفسها.

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