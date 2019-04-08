مسؤول أميركي: مستعدون لأي تصرف قد يقدم عليه نظام إيران وسنحمي جنودنا بالمنطقة

اعتبر منسق ​مكافحة الإرهاب​ في ​الخارجية الاميركية​ ناثان سيلز أن "​الولايات المتحدة الاميركية​ اتخذت خطوة تاريخية في الضغط على ​النظام الإيراني​ من خلال فرض عقوبات على ​الحرس الثوري الايراني​"، مؤكداً "اننا مستعدون لأي تصرف قد يقدم عليه النظام الإيراني وسنحمي جنودنا بالمنطقة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن أن "الولايات المتحدة تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مشدداً على أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول".