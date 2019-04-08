سفير تركيا في تونس يدعو لتعزيز التعاون بين البلدين بمجال البيئة

دعا السفير التركي لدى تونس ​عمر فاروق دوغان​، إلى "أهمية خلق علاقات تعاون بيئي متينة بين البلدين"، مشيراً إلى أن "هدفنا هو خلق علاقات تعاون متينة بين تونس و​تركيا​ لتطوير مستوى ​الحياة​ لدى التونسيين والتخفيض من الصعوبات التي يواجهوها".

ولفت إلى أن "هذا المجمع البيئي كان في البداية جبلا خاليا وأصبح اليوم فضاء يكسوه الاخضرار والأزهار وأصبح يضم ورشة للخزفيات"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يمكننا من رؤية ثراء البلاد التونسية".

وأكد دوغان أن "هذا المجمع يمثل جسر تواصل بين ​الشباب​ في البلدين كما أنه فضاء لتبادل الخبرات، باعتبار أن طلبة أتراك قد قدموا من بلادهم وقضوا فترة تدريبهم خلال عطلة الصيف في هذا المجمع وقاموا بإنشاء منزل داخل هذا المجمع بمواصفات علمية خلاقة"، موضحاً أن "هذا التبادل يجب أن يتواصل دائما"، مشيراً إلى أن "هذه الحديقة تحمل معان مهمة للصداقة والشراكات الاستراتيجية بين تونس وتركيا".