سلامة دان غارة قوات حفتر على مطار معيتيقة: انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي

دان المبعوث الاممي إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​ "الغارة التي شنتها ​طائرة​ تابعة لقوات ​خليفة حفتر​ على مطار معيتيقة"، معتبراً أن "غارة قوات حفتر على مطار معيتيقة انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي". ودعا إلى "وقف العمليات الجوية في ليبيا بغية وقف التصعيد الذي قد يؤدي إلى نزاع واسع النطاق".

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