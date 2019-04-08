حكومة بريطانيا: اتخذنا الخطوات اللازمة للمشاركة بالانتخابات الأوروبية

أكّدت ​الحكومة البريطانية​ أنها اتخذت الخطوات الضرورية التي يشترطها القانون للمشاركة في انتخابات ​البرلمان الأوروبي​ في أيار لكن هذا لا يعني حتمية مشاركة ​بريطانيا​.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا ​الاتحاد الأوروبي​ يوم الجمعة المقبل لكن رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ طلبت من الاتحاد تأجيل موعد الخروج بينما تسعى للتوصل إلى تسوية مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار اتفاقها بشأن الخروج.