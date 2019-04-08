أكّدت الحكومة البريطانية أنها اتخذت الخطوات الضرورية التي يشترطها القانون للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار لكن هذا لا يعني حتمية مشاركة بريطانيا.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي طلبت من الاتحاد تأجيل موعد الخروج بينما تسعى للتوصل إلى تسوية مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار اتفاقها بشأن الخروج.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة بريطانيا: اتخذنا الخطوات اللازمة للمشاركة بالانتخابات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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