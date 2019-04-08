مسؤولون أميركيون: رجل متأثر بأفكار داعش سرق شاحنة بولاية ماريلاند بهدف تنفيذ عملية دهس

نقلت قناة "ABC نيوز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن رجلا متأثرا بأفكار تنظيم "داعش" سرق شاحنة في ولاية ماريلاند بهدف تنفيذ عملية دهس.
وأوضحت القناة أنه من المتوقع أن تعلن تفاصيل التحقيق بالحادثة في وقت لاحق من يوم الإثنين.
يذكر أن شاحنة قامت بدهس حشد من المواطنين في تموز من عام 2016 في مدينة نيس الفرنسية أدت إلى مقتل 86 شخصاً وجرح 450 آخرين.
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