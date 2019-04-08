الجيش الليبي: مخطط لنقل إرهابيين من تركيا إلى طرابلس الغرب

أكّد المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي اللواء أحمد المسماري، أن "قوات الجيش تتقدم في جنوب ​طرابلس​ الغرب وتسيطر على أول الأحياء السكنية"، كاشفًا أن "هناك مخطط لنقل إرهابيين من ​تركيا​ إلى العاصمة الليبية طرابلس”.

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