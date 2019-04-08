البشير يعلق بعد وصول الاحتجاجات إلى "وزارة الدفاع": استقرار السودان أولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، إن حل المشكلات في السودان يكمن في الحوار، مضيفًا أن "حفظ الأمن والاستقرار في البلاد أولوية وأن الشعب يستحق الطمأنينة".

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، تصريحات البشير خلال اجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني قال فيها إن الشعب السوداني "سيعبر الأزمة أكثر تماسكا وقوة".

وتابع: "الحوار هو السبيل الأوحد لحل مشكلات السودان في وجه الذين يريدون اختطاف الوطن ويتآمرون مع الأجنبي لتغيير الأوضاع فيه".

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وواصل السودانيون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم، وذلك للمطالبة برحيل النظام بقيادة الرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عامًا.

وصل الآلاف من المحتجين إلى مقر القيادة العامة للجيش ونصبوا الخيام من أجل الاعتصام، وردت القوات المسلحة محاولة للسلطات الأمنية لفض الاعتصام بالقوة أمس الأحد.

ومن محيط مقر القيادة العامة، عقدت المعارضة السودانية المكونة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" مؤتمرًا صحفياً ظهر اليوم الإثنين، وتلا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، بيانا دعا فيه القوات المسلحة لدعم "المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي وسحب يدها عن النظام الحالي".

جاء رد عوض محمد أحمد بن عوف، نائب الرئيس السوداني وزير الدفاع، الذي قال إن "السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه".