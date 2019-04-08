"خناقة وحزام قماش".. التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة على يد شقيقها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، نجارًا لاتهامه بقتل شقيقته إثر مشاجرة بينهما بسبب تطاولها على والدتهما.

البداية

بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور حينما تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بمقتل سيدة داخل مسكن والدتها بعد اعتداء شقيقها عليها بالضرب.

انتقل إلى موقع الحادث، العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص تبين أن المجني عليها "بسمة. س. م" 21 سنة، ربة منزل مقيمة في منزل والدتها، لوجود خلافات زوجية بينها وزوجها، وحدثت مشادة كلامية بينها ووالدتها، قامت على إثرها المجني عليها بالتعدي على والدتها بالسب.

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وأكدت التحريات أن شقيق المجني عليها يدعى "محمود. س. م"، حاول معاتبة شقيقته على ما فعلته مع والدتهما، إلا أن الأمور تطورت وقام بالاعتداء عليها بالضرب، وخنقها بـ"حزام ملابس من القماش" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم.

وبسؤال والدة المجني عليها، قررت مضمون ما أسفر عنه الفحص، وأن الوفاة ناتجة عن شجار بين "محمود" وشقيقته التي حاول معاتبتها على تطاولها على والدتها.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، وما جاء في أقوال والدته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.