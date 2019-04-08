ليبيا / قصف جوي يستهدف مطار معيتيقة الليبي في طرابلس

وكالات - أفاد مصدر ليبي من داخل مطار معيتيقة بطرابلس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) اليوم الاثنين 8 أفريل 2019 بأن قصفا جويا استهدف المطار وأن حالة من الهلع تسود بين المسافرين.

وأكد شهود عيان من منطقة سوق الجمعة بطرابلس أن مقاتلات حربية قصفت منذ قليل مطار معيتيقة الواقع شمال المدينة.

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وأضافوا أن المضادات الارضية ردت علي المقاتلات وتصاعدت أعمدة دخان من المطار.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بتعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار، وإخلائه من الركاب، بعد تعرضه للقصف.