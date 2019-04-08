لاعب الهلال السوداني عمر عبد الله يخضع لعملية جراحية بتونس

وكالات - يخضع عمر عبد الله لاعب الهلال السوداني لعملية جراحية بتونس اليوم، الإثنين 8 أفريل 2019، إثر تعرضه لإصابة في مباراة فريقه أمام مضيفه النجم الساحلي أمس الأحد في ذهاب دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كأس الكونفدرالية).
ويرقد اللاعب بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة سوسة التونسية منذ إصابته أمس خلال المباراة التي انتهت بفوز النجم الساحلي 3 / 1 .
وفقد اللاعب وعيه بشكل مؤقت إثر الإصابة وكان مهددا بالاختناق قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية عبر الاسعافات الأولية وتنقله إلى المستشفى.
وسيجري اللاعب اليوم عملية جراحية في الفك ، حسب ما نشرته تقارير إعلامية محلية.
وأدى كل من رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي والفريق الطبي للنجم، بصحبة المسؤولين السودانيين، زيارة إلى اللاعب للاطمئنان على صحته.
*المصدر| وكالة الأنباء الألمانية
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