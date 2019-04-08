ليبيا/ الأمم المتحدة: نزوح 2200 شخص وآخرون محاصرون بسبب اشتباكات طرابلس

وكالات - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير اليوم الاثنين إن 2200 شخص نزحوا من ديارهم جراء الاشتباكات الدائرة إلى الجنوب من العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل مضيفا أن كثيرا من المدنيين محاصرون ولا يستطيعون الوصول إلى خدمات الطوارئ.

وقال التقرير "النشر السريع المتزايد للقوات يمكن أن يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان".

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وأضاف أن وكالات الإغاثة على الأرض لديها ما يكفي من الإمدادات الطبية الطارئة لعلاج ما يصل إلى 210 آلاف شخص والتعامل مع 900 حالة إصابة لمدة ثلاثة أشهر.