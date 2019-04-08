بوتين: الموقف الروسي من الجولان ثابت

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الاثنين" أن موقف بلاده ثابت من مرتفعات الجولان مشيراً إلى أن قرار واشنطن حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن الاعتراف بمرتفعات الجولان كجزء من إسرائيل مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن يوم 25 مارس الماضي اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة وقوبل هذا القرار برفض عالمي قاطع سواء على صعيد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم العربي بل وحتى الدول الحليفة لواشنطن مثل كندا حيث تم تأكيد ثبات المواقف الدولية تجاه وضع هضبة الجولان ومواصلة اعتبار هذه المرتفعات

أرضا مغتصبة من قبل إسرائيل.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت بهذا الخصوص أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية تؤكد تجاهل واشنطن للقوانين الدولية.

وتعد الجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو 1967 وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981 الذي يطالب إسرائيل بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.