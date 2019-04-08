ماي تبحث مع ماكرون وميركل تأجيل "بريكست"

أكدت الحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستجري مفاوضات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبيل القمة الأوروبية الطارئة بشأن "بريكست".

وأعلنت الحكومة أن ماي ستغادر إلى برلين غدا الثلاثاء، لتتوجه لاحقا إلى باريس، وذلك قبيل القمة الأوروبية

التي ستعقد في بروكسل الأربعاء لدراسة طلب لندن إرجاء موعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى حتى 30 يونيو، ويتطلب هذا القرار موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.

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ومن المتوقع أن تطرح ماي خلال مفاوضاتها مع ميركل وماكرون براهينها بخصوص ضرورة تأجيل موعد "بريكست" مرة أخرى.

وكانت ماي قد تكبدت سلسلة خسائر مؤلمة في البرلمان البريطاني، حيث رفض مجلس العموم مرتين هذا العام خطتها المنسقة مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست"، مما دفع السلطات البريطانية إلى التراجع عن الخطة الأصلية التي تقضي بالخروج من الاتحاد أواخر مارس الماضي.