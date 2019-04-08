باكستان تسلم 100 صياد هندي محتجز لديها إلى نيودلهي

أعلنت السلطات الباكستانية تسليم 100 صياد هندي محتجز لديها إلى مسؤولي بلادهم عند معبر واجا الحدودي.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن هناك 360 صيادًا من المقرر إنهاء احتجازهمجميعًا خلال الشهر الجاري كان من بينهم هؤلاء الـ 100، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كبادرة حسن نية لنزع فتيل التوترات بين الجارين
وأضافت الشبكة أن المائة الذين جرى تسليمهم اليوم تم إطلاق سراحهم أمس في مدينة كراتشي ومرافقتهم شرقًا حتى مدينة لاهور الباكستانية.
يُشار إلى أن إسلام آباد ونيودلهي يقومان بشكل متكرر باعتقال صياديي البلدين لتهم تتعلق بالصيد غير الشرعي في مياه الآخر.
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