وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي تقدم استقالتها من منصبها

قدمت كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي استقالتها من منصبها.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية الليلة أن كريستين أكدت، في كتاب الاستقالة، أن الوقت بات مناسبًا لكي تترك منصبها،

معربة عن أملها في أن يحظى من يخلفها في هذا المنصب بتأييد الكونجرس والمحاكم خلال تأدية مهمته لتطبيق القانون الأمريكي.



وأعربت كريستين، التي تشغل هذا المنصب منذ نهاية عام 2017، عن تأييدها أيضًا لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتأمين حدود البلاد.



وكان ترامب قد أعلن ،أمس الأحد، أن كيفين ماكالينان مفوض الجمارك وحماية الحدود سيخلف كريستين في منصبها كوزير للأمن الداخلي.