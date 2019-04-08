مقتل طالب ومجند عراقي جراء سقوط قذيفة هاون في الشرقاط

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل طالب ومجند بالجيش العراقي جراء سقوط قذيفة هاون في منطقة الشرقاط.



وقال المصدر - في تصريح لقناة

(السومرية نيوز) العراقية - إن قذيفة هاون سقطت على سيطرة أمنية كان يتواجد فيها جندي وطالبكان يمر بالقرب منها في قرية الناهية بالساحل الأيسر لمدينة الشرقاط، ما أدى إلى مقتلهما في الحال.



وأضاف المصدر أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب الشرعي.