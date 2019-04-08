أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل طالب ومجند بالجيش العراقي جراء سقوط قذيفة هاون في منطقة الشرقاط.
(السومرية نيوز) العراقية - إن قذيفة هاون سقطت على سيطرة أمنية كان يتواجد فيها جندي وطالب
وقال المصدر - في تصريح لقناة
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب الشرعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طالب ومجند عراقي جراء سقوط قذيفة هاون في الشرقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.