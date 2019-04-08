كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع السوداني:الجيش لن يسمح بشرخ في القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف أن القوات المسلحة لن تسمح بـ "شرخ في القوات المسلحة، والفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد".

وأضاف وزير الدفاع، وهو أيضاً النائب الأول للرئيس السوداني، في بيان بثته وكالة السودان للأنباء، أن القوات المسلحة "تقدر أسباب الاحتجاجات، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر الانفلات الأمني".