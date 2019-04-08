كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية: مقتل اثنين مطلوبين أمنياً والقبض على آخرين في عملية استباقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، مقتل 2 من المطلوبين أمنيا والقبض على اثنين آخرين في عملية استباقية في القطيف.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية خبرا نقلت فيه عن أمن الدولة قوله: "مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا والقبض على اثنين آخرين في عملية استباقية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية".

وتابع الجهاز: "في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنيًا، وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات أنهم أتموا التجهيز له".

وأضاف جهاز أمن الدولة: "وحينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل مما أدى لإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها".

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وتابع الجهاز: "فلجأوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة، وذلك بهدف استغلال الحالة في الهروب من قبضة رجال الأمن".

وأكد أمن الدولة السعودية أن المنفذين قاموا بالاستيلاء على صهريج تحت تهديد السلاح، وأشار إلى أن رجال الأمن تمكنوا من إعطابه على مسافة 2 كم.

وكشف الجهاز عما أسفرت عنه العملية وتضمن القبض على المطلوبين المتهمين بعدة قضايا منها تخريب المرافق العامة وتعطيل الحياة العامة وجرائم سرقة واغتصاب واختطاف وسطو مسلح وترويج وتهريب المخدرات.

وقد نتج عن العملية أيضا إصابة امرأة بحرينية أثناء وقوفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق الصهريج، باكستاني الجنسية، وإصابة اثنين من رجال الأمن.

وعثر داخل السيارة التي كان يستقلها المنفذون على أسلحة بأنواع مختلفة وقنابل يدوية وهوية بحرينية مزورة.