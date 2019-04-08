علقت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ في تصريح لها بعد انتهاء ​جلسة الحكومة​ المنعقدة في قصر ​بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على اقرار ​خطة الكهرباء​ مع بعض التعديلات، قائلة: "ورقة ​سياسة​ ​قطاع الكهرباء​ المحدّثة اصبحت واقعاً، فلنعمل سويّاً على إنجاحها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: ورقة سياسة قطاع الكهرباء المحدثة اصبحت واقعا فلنعمل سويا على إنجاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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